Actualidade

O jornalista e escritor inglês John Carlin, que passou grande parte da sua carreira de 37 anos na África do Sul, destacou, em entrevista à Lusa, o papel desempenhado por órgãos de comunicação social daquele país.

O jornalista louvou o papel de "vigilantes do poder" de algumas publicações noticiosas no período democrático na África do Sul, que se iniciou em 1994 com a eleição de Mandela e se tem tornado "corrupto" devido aos dirigentes que "se apaixonaram por si próprios, pelo dinheiro e pelo poder".

"É nesses momentos que é necessário que a imprensa seja vigilante e, felizmente para a África do Sul, tem tido imprensa corajosa e vigilante que está lá para expor todas violações da democracia", afirmou.