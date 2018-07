Actualidade

Milhares de peruanos participaram na quinta-feira em marchas de protesto contra a corrupção no sistema judiciário, pedindo a demissão de juízes e funcionários descobertos em atos ilícitos, cujo escândalo já provocou a renúncia do ministro da Justiça.

As manifestações começaram na cidade de Iquitos, no leste do país, onde os manifestantes bloquearam as ruas e entraram em confronto com a polícia.

Na cidade de Cusco, nas terras altas do sul do país, estudantes tentaram queimar um fantoche de um rato gigante na sede do poder judiciário, mas a ação foi impedida pelas autoridades.