Actualidade

A próxima temporada lírica do Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC) abre em outubro, no Porto, e tem programada a estreia nacional de "L'Étoile", de Chabrier, e uma encenação de Graham Vick, de "Alceste", de Gluck, foi hoje divulgado.

Da programação lírica, o TNSC destaca quatro novas produções operáticas e, quanto à programação sinfónica, realça as celebrações dos 75 anos do seu coro, e dos 25 anos da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), com estreias de composições de Luís Tinoco, Carlos Azevedo e Ana Seara.

"A verba reservada para a programação da temporada de 2018/19 do TNSC é de 1.218.000 euros", segundo o TNSC.