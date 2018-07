Actualidade

Os 25 anos da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) serão assinalados na próxima temporada do Teatro São Carlos, com a estreia de obras dos compositores Luís Tinoco e Ana Seara, e a estreia moderna do "Te Deum", de Giuseppe Totti.

As programações das temporadas sinfónica e de câmara do Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), hoje divulgadas, têm início a 22 de setembro, com um "concerto de homenagem a Aristides de Sousa Mendes", em que será interpretada a oratória não-religiosa "A Child of our Time", do compositor britânico Michael Tippett, falecido em 1998.

A maestrina titular da OSP, Joana Carneiro, dirige o "concerto de homenagem a Aristides de Sousa Mendes", o diplomata português que, em 1940, contrariando ordens da ditadura de Oliveira Salazar, autorizou a emissão de vistos de entrada em Portugal, salvando milhares de pessoas da perseguição do regime nazi de Adolf Hitler.