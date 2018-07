Actualidade

A nebulosidade, o vento e as temperaturas abaixo dos 30 graus Celsius, exceto no Algarve e interior do Alentejo, vão continuar pelo menos até meados da próxima semana, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

"Vamos continuar com nebulosidade a norte do Cabo Espichel e muita nebulosidade a sul do rio Douro no interior Norte e Cento e Alentejo, que tende a dissipar ao longo da manhã [de hoje]", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, a partir do final da manhã de hoje está prevista uma intensificação do vento no litoral e nas terras altas com rajadas da ordem dos 60 quilómetros por hora.