Actualidade

A ex-Presidente sul-coreana foi hoje condenada a seis anos de prisão por ter desviado fundos dos serviços de informações e a dois anos por intervenção ilegal em atos eleitorais.

Park Geun-hye, de 66 anos, encontra-se já a cumprir uma pena de 24 anos de prisão, depois de ter sido condenada em abril no escândalo de corrupção que levou à sua destituição do cargo.

A anterior chefe de Estado da Coreia do Sul não estava presente na leitura da sentença, no tribunal do distrito central de Seul, que a condenou a seis anos de cadeia pelo desvio de fundos do Serviço Nacional de Informações (NIS) sul-coreano e a dois anos por uma intervenção ilegal na escolha de candidatos do seu partido conservador para as eleições legislativas de 2016.