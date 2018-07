Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Manila, 20 jul (Lusa) - O jornalista de uma rádio filipina morreu hoje após ser baleado enquanto dirigia seu carro no norte das Filipinas, elevando para 12 o número de repórteres assassinados naquele país durante o mandato do Presidente Rodrigo Duterte.(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO E NO TÍTULO DO NÚMERO DE JORNALISTAS MORTOS EM DOIS ANOS).

Vários homens armados ainda não identificados montaram uma emboscada a Joey Llana, quando este se dirigia para a estação de rádio onde trabalhava na cidade de Legazpi, segundo os 'media' locais.

O jornalista, de 38 anos, sofreu várias ferimentos de bala na cabeça e no corpo, e foi declarado morto no local.