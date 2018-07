Actualidade

As autoridades de Macau repudiaram uma carta da Companhia de Corridas de Galgos que tencionava passar a responsabilidade pelo futuro dos cães do canídromo, que encerrou hoje, para o Governo do território.

"O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM)repudia a atitude irresponsável da Yat Yuen (Companhia de Corridas de Galgos) relativamente à colocação dos galgos e reitera que a colocação dos galgos existentes é da responsabilidade e dever da Yat Yuen, enquanto proprietária dos mesmos e empresa de grande dimensão", declarou o IACM em comunicado divulgado na quinta-feira à noite.

O canídromo foi hoje encerrado e o terreno e todos os edifícios e equipamentos reverteram para o Governo de Macau.