O Conselho de Opinião da RTP recomenda a análise de ações que devem ser promovidas para aumentar as receitas de publicidade e reitera a implementação de uma "cultura de segurança" com destaque para a rádio no caso de catástrofe.

Estas são duas das oito recomendações que constam no parecer dos Relatórios de Cumprimento das Obrigações de Serviço Público de Rádio e Televisão e do Projeto Estratégico 2017 (RCOSPPE 2017), elaborado pelo Conselho de Opinião da RTP a que a Lusa teve hoje acesso.

O Conselho de Opinião (CO) recomenda à RTP que "analise, tendo em conta o devido enquadramento legal, quais as ações que devem ser promovidas para que as receitas de publicidade possam ser aumentadas", bem como "se valorize e implemente uma cultura de segurança, com especial destaque para a rádio, enquanto instrumewnto de comunicação com as populações em caso de catástrofe".