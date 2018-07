Actualidade

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu hoje um inquérito para avaliar em termos disciplinares se foram desenvolvidas as "boas práticas policiais" no caso da cidadã colombiana alegadamente agredida por um segurança dos transportes coletivos do Porto.

Fonte ligada ao processo adiantou à Lusa que a abertura do inquérito surge após a IGAI ter concluído um processo administrativo, iniciado a 28 de junho, sobre a atuação da PSP naquele caso.

A mesma fonte referiu que a IGAI decidiu abrir um processo de inquérito para "avaliar se foram desenvolvidas ou não as boas práticas policiais no âmbito do processo penal", tendo um prazo de 45 dias para o concluir.