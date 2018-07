Actualidade

O lucro da Media Capital no primeiro semestre aumentou 26%, face a igual período de 2017, para 10,5 milhões de euros, com o "feito da subida nos rendimentos, no EBITDA e nos resultados financeiros", divulgou hoje a dona da TVI.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital adianta que o total dos rendimentos operacionais subiu 10% para 86,8 milhões de euros, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 12% para 19,4 milhões de euros e os resultados financeiros melhoraram 31%.

Até junho, os rendimentos provenientes da publicidade aumentaram 3%, para 58,6 milhões de euros.