Actualidade

Cerca de 10 mil motociclistas tinham entrado até às 17:00 de hoje no recinto do Vale das Almas, no segundo dia da 37.ª Concentração de Motos de Faro, disse à Lusa fonte da organização.

"Estamos a registar um número de entradas superior ao ano passado", indicou Paula Brito, da organização da maior concentração de motos da Europa, sublinhando que "está tudo a decorrer dentro da normalidade".

Segundo Paula Brito, ao ritmo a que estão a decorrer as inscrições, prevê-se que entrem perto de 15 mil participantes no recinto da concentração durante o dia de hoje.