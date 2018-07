Actualidade

Charlie Rowley, um dos dois britânicos envenenados pelo agente neurotóxico Novichok, teve hoje alta do hospital de Salisbury, onde estava internado desde 30 de junho, anunciou fonte hospitalar.

"Tenho o prazer de confirmar que Charlie Rowley teve alta do hospital no início do dia" após "uma experiência terrível", anunciou a diretora de enfermagem do Hospital de Salisbury em comunicado.

No dia 30 de junho, Charlie Rowley, de 45 anos, e a companheira, Dawn Sturgess, de 44 anos, foram internados no hospital Salisbury District após "dificuldades em respirar".