Actualidade

Os credores do Banif têm de reclamar os créditos que têm sobre o banco em liquidação até cerca de 09 de agosto, de acordo com a decisão do tribunal hoje divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em junho, o Banco de Portugal pediu a liquidação judicial do Banco Internacional do Funchal (Banif), na sequência da revogação pelo Banco Central Europeu (BCE) da autorização para o exercício da atividade, o que levou o tribunal a decidir, no princípio de julho, o início do processo de liquidação, a nomear a comissão liquidatária (constituída por José Manuel Bracinha Vieira, Carla Sofia Rebelo e João Luís Figueira) e a fixar um prazo para a reclamação de créditos.

Segundo a informação hoje conhecida, os créditos podem ser reclamados durante 30 dias após a decisão do tribunal (e o tempo de edital), prazo que, disse à Lusa fonte ligada ao processo, termina cerca de 09 de agosto.