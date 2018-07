Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros elogiou hoje o investimento que Paulo Pereira está a fazer no Douro e realçou a "importância da diáspora no investimento" nacional e na projeção de Portugal no estrangeiro.

"São investidores que vêm da nossa diáspora, que estão a investir entre nós e mais uma vez que estão a trazer modernidade, estão a modernizar o nosso empresariado e a nossa economia e sempre conseguimos arrastar quem possa difundir pelo país este exemplo que é muito positivo" em Portugal, elogiou Augusto Santos Silva.

Numa visita ao empreendimento turístico na margem sul do Douro, a Quinta da Pacheca, num dia em que visitou outro investimento privado da diáspora, em Alfandega da Fé, e seguia para um terceiro em Gondomar, o ministro não poupou estes portugueses.