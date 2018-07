Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que o "saldo da sessão legislativa" indica que, com mais ou menos negociações, haverá Orçamento do Estado aprovado pela "base de apoio parlamentar maioritário" do Governo.

"Neste momento, olhando para o saldo da sessão legislativa, tudo indica que, com mais negociações, com menos negociações, vai acontecer aquilo que considero bom para o país: que é que não haja nenhuma crise a propósito do Orçamento, que entremos no ano que vem com o OE aprovado, que haja eleições europeias, depois eleições legislativas", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre seria a esquerda a aprovar o documento, o Chefe de Estado respondeu afirmativamente: "Penso que é na base do apoio parlamentar maioritário que o Governo tem, penso que sim".