Actualidade

A Comissão de Gestão (CG) do Sporting confirmou hoje, através de um comunicado, que os núcleos do clube não podem, nem devem admitir ações de propaganda, campanha ou outras por parte de quem está suspenso do clube.

"Esclarecemos que a suspensão dos membros do ex-Conselho Diretivo (CD) destituído resultou da participação de sócios na plenitude dos seus direitos, e que é absolutamente legal e estatutária, tendo a respetiva legitimidade sido sufragada por decisões judiciais sucessivas", pode ler-se no comunicado da CG, que sentiu necessidade de fazer este esclarecimento na sequência de dúvidas levantadas por vários núcleos.

Em causa, a suspensão preventiva decretada pela comissão de fiscalização do ex-presidente e ex-vice-presidente do CD, Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, que anunciaram a intenção de se candidatar às eleições para a presidência do Sporting marcadas para 08 de setembro, encabeçando cada um a sua lista, e que têm contestado a decisão daquele órgão que substitui interinamente o Conselho Fiscal e Disciplinar.