Actualidade

O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, exigiu hoje das Nações Unidas a "plena aplicação das sanções" contra a Coreia do Norte até que o país cumpra com os seus compromissos de desnuclearização.

O responsável transmitiu esta mensagem aos 15 membros do Conselho de Segurança numa reunião informal a que também assistiram o Japão e a Coreia do Norte.

Já aos jornalistas, numa conferência de imprensa conjunta com o secretário das Nações Unidas, António Guterres, Pompeo insistiu que é fundamental que continue a pressão sobre o regime norte-coreano se se quiserem conseguir avanços no processo de negociação aberto no início do ano.