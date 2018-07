SBSR

O 'rapper' norte-americano Travis Scott foi o responsável pela maior enchente dos dois primeiros dias do festival SBSR, em Lisboa, provando de novo que o 'hip-hop' é uma aposta ganha num festival com rock no nome.

No início do concerto, que começou às 23:59 de sexta-feira, Travis Scott deixou um aviso: "se não conseguirem sobreviver a isto, é melhor saírem agora" [da Altice Arena, no Parque das Nações].

O 'isto' a que se referia era um espetáculo, com cerca de uma hora de duração, de rimas e batidas poderosas acompanhadas de jogos de luzes, imagens em movimento nos ecrãs que estavam em palco e jatos de fumo e fogo. E todo este aparato com apenas duas pessoas em palco: Travis Scott e o DJ Chase B.