SBSR

Concertos de Benjamin Clementine e de Julian Casablancas e um espetáculo inédito da companhia catalã Fura Dels Baus encerram hoje o 24º. Festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa.

O músico britânico Benjamin Clementine volta ao festival onde esteve em 2015 e o repertório conta com mais canções, do novo e segundo álbum "I tell a fly".

Benjamin Clementine, na voz e no piano, estará acompanhado por um quinteto de cordas, com a violoncelista francesa Barbara Le Liepvre (com quem toca e grava habitualmente) e músicos portugueses ou a viver em Portugal: Juan Maggiorani, Maria da Rocha, Bruno Silva e João Hasselberg. Segundo a organização, em palco estará ainda a fadista Ana Moura como convidada.