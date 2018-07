Actualidade

O parlamento do Japão aprovou na sexta-feira uma lei que permite a abertura de três casinos a partir de meados de 2020, com o objetivo de impulsionar o turismo.

A lei, que define os termos e condições concretas para o estabelecimento de casinos, foi recebida com fortes críticas por parte da oposição, que teme o flagelo da dependência do jogo.

Um estudo de 2017 do ministério da saúde revelou que cerca de 3,2 milhões de pessoas, cerca de 3,6% da população adulta, eram consideradas viciadas no jogo, muito mais do que se verificava em outros países - 1,2% na França, 0,4% na Itália e 0,2% Na Alemanha.