Actualidade

O posicionamento do anticiclone dos Açores, que está deslocado para oeste em relação ao normal para esta época do ano, é o principal responsável pelos muitos dias de temperaturas baixas que têm caracterizado este verão.

O mês de julho foi até ao dia 18 o que teve o valor médio da temperatura máxima do ar mais baixo dos últimos 30 anos.

"Verifica-se que o valor médio da temperatura máxima do ar no período de 01 a 18 de julho apresenta um desvio em relação ao valor normal mensal de -1,6°C[graus Celsius], sendo até 18 de julho o valor mais baixo dos últimos 30 anos", de acordo com informação disponibilizada à agência Lusa pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).