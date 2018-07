Actualidade

A Norma Comics, de Barcelona, foi hoje anunciada como a vencedora do prémio Eisner para melhor livraria de Banda Desenhada do mundo, no qual a portuguesa Kingpin Books era finalista.

Os prémios foram anunciados durante a madrugada de hoje em San Diego, na Califórnia, no âmbito da Comic Con daquela cidade norte-americana e divulgados em várias publicações especializadas.

A loja Akira Comics, de Madrid, premiada em 2012, recordou, na rede social Twitter, que Espanha passa assim a ter duas livrarias de BD já distinguidas com o prémio de melhor livraria do mundo naquela área.