Actualidade

O futebolista holandês Bas Dost foi hoje apresentado como jogador do Sporting, numa conferência de imprensa em que disse estar feliz por regressar ao clube.

"Estou muito feliz (...). Não esperava voltar a sentar-me aqui", disse Bas Dost no início da apresentação, junto ao presidente do Sporting, Sousa Cintra, a quem abraçou.

Sousa Cintra, por seu lado, considerou este "um dia muito importante" e disse que o contrato com Bas Dost "não tem alterações de maior", que é "igual ao outro, com as mesmas condições" e que "não houve exigências" em termos de segurança.