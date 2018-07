Actualidade

Os dirigentes do PCP condenaram hoje a "Lei Básica da Nação-Estado", aprovada quinta-feira pelo parlamento israelita, e pediram firmeza ao Governo português contra "um estado sionista de 'apartheid'", em comunicado.

"Consagra princípios de um Estado racista e segregacionista, que nega direitos de cidadania aos seus cidadãos árabes palestinianos e que, confirmando discriminações previamente existentes na legislação israelita, representa um gravíssimo salto qualitativo, que institucionaliza os princípios de um Estado sionista de 'apartheid'", caraterizam os comunistas.

O objetivo da legislação "é garantir o caráter de Israel como o Estado nacional dos judeus, para definir na Lei Básica os valores de Israel como um estado democrático judaico, no espírito dos princípios da Declaração de Independência", de acordo com um comunicado publicado na página da Internet do Knesset.