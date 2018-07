Tour

O espanhol Omar Fraile (Astana) venceu hoje a 14.ª etapa da Volta a França em bicicleta, que ligou Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende, com o britânico Geraint Thomas (Sky) a manter-se na liderança.

Fraile, que se estreou a vencer numa etapa no seu primeiro 'Tour', cumpriu os 188 quilómetros do percurso em 04.41.57 horas, com menos seis segundos do que o francês Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) e o belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

No momento da chegada do espanhol, o camisola amarela, o britânico Geraint Thomas (Sky), seguia a mais de 20 minutos da frente, mas manteve a liderança na geral.