Pedrógão Grande

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse hoje que as alegadas irregularidades nas ajudas para a reconstrução de casas destruídas no incêndio de Pedrogão Grande é um caso de justiça que exige uma rápida investigação.

"Este é, de facto, um problema da justiça e é preciso que haja uma investigação rapidamente e que tudo o que seja irregular seja corrigido e punido", afirmou Catarina Martins, em declarações aos jornalistas.

Falando em Amarante, durante uma visita ao festival Mimo, que decorre naquela cidade do distrito do Porto, a dirigente do BE assinalou que, face às possíveis irregularidades, não se pode "também agora lançar uma espécie de desconfiança para com toda a gente".