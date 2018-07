OE2019

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje acreditar que o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) vai ser "aprovado sem problema".

"Como tenho dito, aquilo que sinto e que penso, na base da realidade política portuguesa, é de que o OE2019 será aprovado sem problema", afirmou o Presidente da República, em Marvão, no distrito de Portalegre.

Antes de assistir a um concerto no Festival Internacional de Música do Marvão (FIMM) e após uma receção ao corpo diplomático em Portugal, nesta sede de concelho alentejana, o Chefe de Estado disse também aos jornalistas ter "boas" expectativas sobre os encontros com os partidos que estão agendados para 30 e 31 deste mês.