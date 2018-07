Actualidade

O homem que alvejou a avó e a namorada no sábado, em Los Angeles, e que fez reféns no interior de um supermercado, rendeu-se às autoridades, registando-se a morte de uma mulher no interior do estabelecimento.

A morte de uma mulher foi avançada pela agência de notícias Associated Press que citou o 'mayor' de Los angeles, Eric Garcetti.

A rendição do homem, que saiu algemado pela polícia norte-americana, aconteceu três horas depois deste ter entrado no estabelecimento comercial naquela cidade dos Estados Unidos.