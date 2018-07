Actualidade

O Reino Unido vai condicionar o pagamento da fatura de 39 mil milhões de libras (43,8 mil milhões de euros) a Bruxelas à assinatura do acordo comercial com a União Europeia (UE), disse o novo ministro do 'Brexit'.

A declaração de Dominic Raab foi feita durante uma entrevista publicada hoje pelo jornal britânico Daily Telegraph.

O pagamento será realizado se a UE "cumprir a sua parte do acordo", afirmou.