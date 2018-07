Actualidade

Mais duas décadas depois do fim do apartheid, em 1994, a pobreza e as desigualdades sociais na África do Sul, a economia mais industrializada de África, dividem o partido no poder na governação democrática de um país que tem ainda um longo caminho a percorrer para alcançar os ideais que Nelson Mandela deixou consagrados na Constituição da República, afirmam analistas.

"A sua visão era a de um mundo livre, democrático e não racial, no qual todos nós temos oportunidades iguais e somos libertos da pobreza, marginalização e incapacitação", diz o arcebispo da igreja Anglicana da África do Sul, Thabo Makgoba.

Cem anos depois do nascimento do líder africano, o arcebispo Makgoba considera que é preciso avaliar o futuro: "Ao considerar o legado de Madiba, há, por um lado, o perigo de se romancear as suas realizações de uma maneira que nos deixa mal preparados para enfrentar os desafios dos tempos muito diferentes daqueles em que ele viveu. As suas políticas e soluções não são necessáriamente soluções e políticas apropriadas um quarto de século depois", afirma.