Actualidade

Uma adolescente de 15 anos, violada oito vezes e engravidada pelo irmão dois anos mais velho, foi condenada a seis meses de prisão por aborto ilegal, divulgaram hoje as autoridades locais.

As violações aconteceram desde setembro do ano passado, tendo o irmão sido também julgado e condenado a dois anos de prisão pelos abusos sexuais, segundo a fonte citada pela agência Associated Press.

O caso foi descoberto pelas autoridades após a descoberta, em maio, de um feto morto numa plantação de óleo de palma perto da aldeia de Pulau, na província de Jambi, de onde os dois irmãos são naturais.