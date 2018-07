Actualidade

O internacional português Danny foi hoje apresentado como reforço do Marítimo, regressando 14 anos depois ao clube 'verde rubro' da I Liga portuguesa de futebol.

Na apresentação da equipa madeirense, no Estádio do Marítimo, Danny não surgiu inicialmente com os restantes colegas de equipa, mas acabou por ser anunciado pelo presidente Carlos Pereira, e entrou no relvado, com a camisola 10, recebendo uma enorme salva de palmas dos adeptos.

Carlos Pereira cumprimentou o jogador português e referiu ser um "regresso com muito gosto".