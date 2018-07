Europeu sub-19

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 conseguiu hoje um lugar nas meias-finais do Europeu e, consequentemente, o apuramento para o Mundial de sub-20 de 2019, ao vencer a anfitriã Finlândia por 3-0.

Os benfiquistas João Filipe, aos 20 minutos, José Gomes, aos 33, e Mesaque Dju, aos 90+4, apontaram os tentos da formação de Hélio Sousa, que terminou o Grupo A no segundo lugar, com seis pontos, contra sete da Itália, que empatou 1-1 com a Noruega.

Nas meias-finais, marcadas para quinta-feira, Portugal defronta o vencedor do Grupo B, a determinar, na segunda-feira, Inglaterra, a Ucrânia ou a França.