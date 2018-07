Actualidade

O filme "La Chute", do francês Boris Labbé, venceu o grande prémio do festival Curtas de Vila do Conde, anunciou hoje a organização, tendo a distinção de melhor curta-metragem europeia ido para "Aquaparque", de Ana Moreira.

Segundo o palmarés da 26.ª edição do festival que termina hoje em Vila do Conde, na competição internacional, o prémio Manoel de Oliveira para melhor documentário foi para "Madness", de João Viana, a melhor animação foi "Raymonde ou l'évasion vertical", de Sarah Van den Boom, e a melhor ficção a concurso foi "Fry day", de Laura Moss. O prémio do público nesta competição foi atribuído a "Ce magnifique gâteau!", de Emma de Swaef e Marc James Roels.

Na competição nacional, o galardão para melhor filme foi dado a "Onde o verão vai (Episódios da juventude)", de David Pinheiro Vicente, enquanto o prémio do público foi para "Entre Sombras", de Alice Eça Guimarães e Mónica Santos, e Ana Moreira, para além de ter sido nomeada pelo Curtas para os prémios do Cinema Europeu com "Aquaparque", recebeu o prémio Kino Sound Studio, que se traduz em 4.000 euros de serviços em pós-produção.