Actualidade

Os 20 países mais industrializados do mundo concluíram hoje, em Buenos Aires, na Argentina, que o crescimento mundial "está robusto", mas ameaçado, "a curto e médio prazo, pelo aumento das tensões comerciais e geopolíticas".

No comunicado final da reunião, que se iniciou sábado e terminou hoje, os participantes reconheceram também a necessidade de "reforçar o diálogo e as ações para limitar os riscos, e reforçar a confiança" nas economias dos países.

Estas conclusões estão na mesma linha das declarações da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, que já tinha alertado para o impacto da guerra comercial sobre o crescimento económico mundial, durante a abertura da reunião com ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20.