Arte urbana

Vários artistas portugueses de arte urbana vão pintar murais na Amadora, a partir do próximo dia 30 de julho.

Os artistas portugueses Daniel Eime, Pantónio, Odeith, Frederico Draw & Contra e o coletivo Estúdio Altura vão pintar murais na Amadora, a partir de 30 de julho, no âmbito do projeto “Conversas na Rua”, anunciou a autarquia.

A Câmara Municipal da Amadora realiza pela quarta vez o “Conversas na Rua”, com vista a «promover a cultura urbana», considerando, num comunicado enviado à Lusa, que, «depois do sucesso das edições anteriores, esta iniciativa continua a estabelecer um contacto com a comunidade e a valorizar o património identitário, artístico, histórico, social e cultural da cidade».

As obras que os cinco artistas e um coletivo irão pintar na cidade amadorense «vão juntar-se aos já mais de 100 trabalhos de arte urbana que decoram a Amadora» e «integrar o Mapa da Arte Urbana da Amadora, uma plataforma online interativa de promoção da arte pública mural do concelho».

O primeiro a entrar em ação será Daniel Eime, cujo trabalho se caracteriza sobretudo pela pintura de rostos com ‘stencil’. O artista, que nasceu nas Caldas da Rainha, onde entrou no mundo do ‘graffiti’, e vive atualmente no Porto, estará entre 30 de julho a 3 de agosto a pintar na rua Elias Garcia.