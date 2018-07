Actualidade

O lucro da NOS subiu 9,2% nos primeiros seis meses do ano, face a igual período de 2017, para 78,9 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações em comunicado ao mercado.

No segundo trimestre, o crescimento do resultado consolidado foi de 14,3% para 45,1 milhões de euros, adiantou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No que respeita às receitas de exploração, estas aumentaram 0,6% no semestre, para 772,3 milhões de euros, com as receitas de telecomunicações a progredirem 1,4% para 739,9 milhões de euros.