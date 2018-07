Actualidade

Um homem foi ferido com uma arma branca após um confronto entre dois grupos na Quinta do Mocho, Loures, disse hoje fonte policial à agência Lusa.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), o homem foi encontrado dentro de um carro por volta das 02:15 a esvair-se sangue e as autoridades pensam que o esfaqueamento está relacionado com confrontos entre os dois grupos, registado pouco tempo antes, na Quinta do Mocho.

As autoridades "estão a averiguar a situação e estão no encalço dessas pessoas", afirmou fonte da PSP à Lusa.