Um indivíduo encapuzado com uma arma de fogo assaltou no domingo à noite uma churrasqueira em Cruz da Areia, Leiria, colocando-se em fuga com o dinheiro da caixa registadora, disse hoje uma fonte policial à agência Lusa.

"Um indivíduo encapuzado entrou com uma arma de fogo numa churrasqueira e roubou da caixa registadora cerca de 300 a 400 euros", afirmou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O assalto aconteceu por volta das 21:45 e o homem continua em fuga.