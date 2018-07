Actualidade

Mais de 16,5 milhões de pessoas visitaram Macau no primeiro semestre do ano, um aumento de 8% em relação ao período homólogo de 2017, indicaram hoje as autoridades.

De acordo com os Serviços de Estatística e Censos de Macau (DSEC), ao todo visitaram o território 16,814 milhões de pessoas entre janeiro e junho de 2018.

O número de turistas (8,767 milhões) e o número de excursionistas (8,047 milhões) cresceu 8,3% e 7,8%, respetivamente, em termos anuais.