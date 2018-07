Actualidade

Quase 16 mil refeições diárias serão servidas durante o Europeade, um festival de etnografia e folclore que arranca na quarta-feira, em Viseu, e que conta com a participação de cerca de 5.400 pessoas de 24 países europeus.

Todos os conteúdos da 55.ª edição do Europeade - que decorrerá até domingo - são da responsabilidade da organização internacional, cabendo ao município de Viseu o acolhimento do evento e toda a organização local, ao nível da segurança, dos transportes, do alojamento, das refeições e da preparação da cidade.

No que respeita à alimentação, "há toda uma logística preparada para o efeito, assegurada por duas empresas da especialidade", e serão servidas quase 16 mil refeições diárias, explicou à agência Lusa o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, Jorge Sobrado.