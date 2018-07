Actualidade

O condutor que atropelou mortalmente um ciclista, em Loulé, no domingo de manhã, entregou-se durante a tarde no posto do destacamento de trânsito da GNR de Albufeira, disse hoje à Lusa fonte da corporação.

Segundo a mesma fonte, o homem, de 50 anos, que conduzia um carro que não era seu e fugiu do local do acidente, foi constituído arguido, aguardando agora a notificação do tribunal para primeiro interrogatório judicial.

Na manhã de domingo, a proprietária do veículo envolvido no acidente apresentara queixa às autoridades pelo furto da viatura, localizado pouco depois no Monte Escarpão, em Paderne, no concelho de Albufeira, mas sem sinais do condutor.