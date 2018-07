Actualidade

(CORREÇÃO) Dublin, 23 jul (Lusa) - A companhia área de voos económicos Ryanair anunciou hoje um lucro líquido de 319 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal (até 30 de junho), 20% menos do que em igual período do ano passado. (NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DA INDICAÇÃO DOS LUCROS, QUE SÃO LÍQUIDOS E NÃO BRUTOS).

A empresa relaciona a descida com a baixa do preço da tarifa média, em 4%, situando-a nos 38,68 euros, ao aumento dos combustíveis e aos custos com trabalhadores.

A Ryanair refere também que uma parte das férias da Páscoa "ficaram fora do primeiro trimestre" e que as greves dos controladores aéreos e a falta de pessoal em vários países europeus provocaram o cancelamento de 2.500 voos entre os meses de abril e junho.