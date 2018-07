Actualidade

Seis pessoas foram hoje forçadas a abandonar as suas casas na Cruz de Pau, Seixal, mas já foram entretanto realojadas, devido ao embate de uma viatura pesada num prédio junto ao mercado municipal, disse à agência Lusa fonte camarária.

Segundo o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos, uma viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos do município embateu numa viga de suporte do prédio quando passava num túnel de acesso ao mercado municipal da Cruz de Pau, obrigando à retirada dos moradores até que sejam restabelecidas as condições de segurança.

"A viatura que faz habitualmente a recolha de resíduos sólidos naquele local avariou e foi substituída por outra que tem uma grua acoplada. O motorista não se terá apercebido de que a viatura não conseguia entrar naquele local", justificou Joaquim Santos, assegurando que a autarquia vai, naturalmente, assumir a responsabilidade pelos prejuízos.