Actualidade

O diretor da Companhia Nacional de Bailado (CNB), Paulo Ribeiro, demitiu-se, por "decisão pessoal", e será substituído por Sofia Campos em setembro, anunciou hoje o Ministério da Cultura.

Paulo Ribeiro foi nomeado diretor artístico da CNB em novembro de 2016, e, segundo um comunicado da tutela da Cultura, "cessa funções por decisão pessoal".

Sofia Campos, que exercia desde janeiro de 2015 as funções de vogal do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, irá assumir as funções na direção artística da CNB a partir de 01 de setembro, de acordo com a mesma nota.