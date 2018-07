OE2019

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje a redução da taxa de IVA na eletricidade, no próximo Orçamento de Estado (OE).

Numa ação de contacto com populares realizada esta manhã na feira de Espinho, a coordenadora do BE disse que é preciso baixar aquele imposto, porque "é muito difícil explicar como é que o IVA de um bem essencial como a eletricidade está na taxa máxima".

"Ninguém compreende que a eletricidade continue a pagar a taxa máxima de IVA quando é um bem essencial e, portanto, essa é uma correção daquelas normas absurdas e penalizadoras do tempo da troika que ainda falta corrigir", vincou Catarina Martins, adiantando que esta medida deve estar incluída no próximo OE.