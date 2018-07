LE

O Sporting de Braga vai defrontar os ucranianos do Zorya Luhansk na terceira pré-eliminatória da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A primeira mão realiza-se a 09 de agosto, na Ucrânia, e a segunda no Estádio Municipal de Braga, a 16.

Por seu lado, o Rio Ave irá medir forças com os belgas do Gent, com primeira mão em Portugal, caso ultrapasse o Jagiellonia Bialystok na segunda pré-eliminatória, que arranca na Polónia, na quinta-feira, e encerra em Vila do Conde, em 02 de agosto.