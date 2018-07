Actualidade

O coreógrafo Paulo Ribeiro, cuja demissão da Companhia Nacional de Bailado (CNB) foi hoje anunciada, tem ainda dois projetos a concretizar até 2019, de acordo com o Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela esta entidade.

Num comunicado divulgado na sequência do anúncio da demissão de Paulo Ribeiro, e da sua substituição por Sofia Campos, o presidente do Opart, Carlos Vargas, destacou o trabalho do coreógrafo à frente da companhia, desde 2016, e recorda que este irá continuar a colaborar com a CNB, através de dois projetos.

"A companhia irá apresentar 'Lídia', uma obra de sua autoria, no México, em novembro de 2018, integrada na programação da Feira do Livro de Guadalajara, ficando ainda agendada uma nova criação sua, em coprodução com o Théâtre National de Chaillot, em Paris, para novembro de 2019", indica o Opart no comunicado hoje divulgado.