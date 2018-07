Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, considerou hoje preocupante que a extrema-direita "possa estar a crescer" na Europa, mas disse acreditar que as próximas eleições europeias, em maio de 2019, representarão "uma derrota do populismo".

O chefe da diplomacia portuguesa comentava a informação de que Steve Bannon, antigo conselheiro do Presidente norte-americano, Donald Trump, pretende criar uma fundação, com sede em Bruxelas, para liderar uma revolta populista de direita na Europa.

"O que é preocupante não é que haja uma fundação ou que o senhor Steve Bannon esteja envolvido com a extrema-direita europeia, toda a gente sabia isso", considerou hoje Santos Silva, falando à margem do 3.º encontro da rede de ensino português no estrangeiro, a decorrer hoje em Lisboa.